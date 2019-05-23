Kilis Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi tarafından "Okul Dışarıda Günü" ile "Dünya Oyun Oynama Günü" etkinliği düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Kara, Çocuklara yönelik Çocuk ve Gençlik Kütüphanesinde etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, "Çocuk gelişimi alanında yapılan çalışmalar, oyun oynamanın çocukların fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişimini desteklediğini ortaya koymaktadır. Çocuklar oyun oynarken çeşitli materyalleri kullanarak diğer çocuklarla iletişime geçmeyi, çevrelerini kontrol etmeyi, rekabet ve eğlence duygusunu öğrenirler. Oyun oynamak aynı zamanda çocukların dünya ile ilgili temel bilgileri edinmelerinin bir yoludur. Bu bilgiler, ilerleyen yıllarda çocukların öğrenecekleri sosyal, fen, matematik ve dil bilimleri ile sanat bilimlerini daha kolay kavramalarına yardımcı olur. Açık havada oyun oynamanın çocuk gelişimine katkısını vurgulamak, ebeveynler, çocuklar ve eğitimciler arasında konuya ilişkin farkındalık oluşturmak için Okul Dışarıda Günü ile Dünya Oyun Oynama Günü etkinlikleri düzenledi. Tüm öğrencilerimizi kütüphanelerimize bekliyoruz” dedi.