İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Dünya Oyun Oynama Günü" etkinliği

Kilis Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi tarafından "Okul Dışarıda Günü" ile "Dünya Oyun Oynama Günü" etkinliği düzenlendi.

Kilis Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi tarafından "Okul Dışarıda Günü" ile "Dünya Oyun Oynama Günü" etkinliği düzenlendi.


İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Kara, Çocuklara yönelik Çocuk ve Gençlik Kütüphanesinde etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, "Çocuk gelişimi alanında yapılan çalışmalar, oyun oynamanın çocukların fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişimini desteklediğini ortaya koymaktadır. Çocuklar oyun oynarken çeşitli materyalleri kullanarak diğer çocuklarla iletişime geçmeyi, çevrelerini kontrol etmeyi, rekabet ve eğlence duygusunu öğrenirler. Oyun oynamak aynı zamanda çocukların dünya ile ilgili temel bilgileri edinmelerinin bir yoludur. Bu bilgiler, ilerleyen yıllarda çocukların öğrenecekleri sosyal, fen, matematik ve dil bilimleri ile sanat bilimlerini daha kolay kavramalarına yardımcı olur. Açık havada oyun oynamanın çocuk gelişimine katkısını vurgulamak, ebeveynler, çocuklar ve eğitimciler arasında konuya ilişkin farkındalık oluşturmak için Okul Dışarıda Günü ile Dünya Oyun Oynama Günü etkinlikleri düzenledi. Tüm öğrencilerimizi kütüphanelerimize bekliyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.