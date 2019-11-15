Dünya Prematüre Günü Etkinliği

Her yıl dünyada 17 Kasım Dünya Prematüre Günü'nde prematüre olarak dünyaya gelen bebeklere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerden biri de Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesinde düzenlendi.

Etkinliğin koordinatörü Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden Öğretim Görevlisi Serap Özdemir, anne karnında gelişimini henüz tamamlayamadan dünyaya gelen (prematüre) bebekleri türlü zorlukların beklediğini belirterek, buna bağlı bebek ölümlerinin azaltılması için yapılan çalışmalara değindi.

Gelişebilecek tüm problemler birincil olarak bebek ve ailesini etkiler gibi görünse de ulusal/uluslararası boyutları da tüm dünyada etkisi olduğunu dile getiren Özdemir, istatistiki bilgileri de öğrencilerle paylaşarak 2019 verilerine göre Türkiye genelinde Kilis'in dördüncü sırada yer aldığını söyledi.

Özdemir, bir ülkenin veya bölgenin gelişmişlik ve kalkınmışlık düzeyi göstergelerinden birinin de bebek ölüm hızı olduğunu sözlerine ekledi.

Programın ikinci konuşmacısı Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden Araştırma Görevlisi Melike Yavaş Çelik ise sunumunda prematüre bebeğin özelliklerinden bahsederek bebeklerin bağışıklık sisteminin çok zayıf, enerji ihtiyacının normal bebeklere göre daha yüksek olduğunu ve düşük yağ oranlarından dolayı daha çabuk üşüdüklerini söyledi.

Etkinlik, Karataş Kampüsü bahçesinde mor renkli balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.