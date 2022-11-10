Dünya şampiyonu Yenidünya, Rektör Karacoşkun ile bir araya geldi

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda büyük başarılar elde eden öğrenci, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile bir araya geldiler.

14-23 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 18 Yaş Altı Genç Bayanlar (+70 kg) kategorisinde, sol kol dünya ikincisi, sağ kol dünya birincisi, Büyük Bayanlar (+90 kg) kategorisinde ise sol kol dünya üçüncüsü, sağ kol dünya dördüncüsü olan Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencisi Merve Yenidünya, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı'nda bir araya geldi. Öğrenciye Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatih Bektaş ile Doç. Dr. Berna Karakoç eşlik etti.

Ziyaretin sonunda Rektör Karacoşkun elde ettiği başarılardan dolayı öğrencimizi tebrik ederek ona hediye takdim etti.