Dünyanın şifalı bitkileri tartışılacak

Dr. Nazım Şekeroğlu, 6'ıncı Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumunun 16-19 Nisan 2020 tarihleri arasında İzmir Efes'te gerçekleştirileceğini söyledi.

ATABDER Başkanı ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, artık geleneksel hale gelen ve dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının bir araya getirildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Şekeroğlu, yurtdışındaki ve Türkiye'den birçok üniversiteden Tıbbi ve Aromatik Bitkiler konusunda çalışan seçkin bilim insanlarının konu ile ilgili en güncel çalışmalarını, 6'ıncı Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumunda sunacaklarını belirtti.

Şekeroğlu, "Dünyanın yaklaşık 40 farklı ülkesi ve ülkemizin seçkin üniversitelerinden eczacılık, tıp, ziraat, orman, çevre, gıda ve diğer mühendislik alanları ile su ürünleri, biyoloji, kimya, veterinerlik, beslenme ve diyetetik alanlarından birçok uzman toplantıya katkı sağlıyor. Türk Havayollarının resmi ulaşım sponsoru olduğu sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde birçok resmi-özel kurum ve kuruluş destek vermektedir. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler konusunda global ölçekte geleneksel bir bilim şöleni haline gelen MESMAP sempozyumları uluslararası bilim otoriteleri tarafından kabul görüyor. Şifalı bitkiler alanında dünyaca tanınan bilim insanlarının davetli konuşmacı olarak katılacağı ve akademik teşvik kapsamında değerlendirilen bu uluslararası bilim şenliğinde sunulacak bildirilerden seçilen bilimsel çalışmaların bir kısmının dünyaca tanınmış dergilerde basılacağı bildirildi. Sempozyuma katılımlar için son başvuru tarihi 20 Mart 2020 olarak belirtildi" ifadesini kullandı.