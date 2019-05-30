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Duyarlı genç bulduğu cüzdanını jandarmaya teslim etti

Kilis’te, bir genç mesire alanında bulduğu içerisinde bin 100 TL olan cüzdanı jandarmaya teslim etti.

Kilis'te, bir genç mesire alanında bulduğu içerisinde bin 100 TL olan cüzdanı jandarmaya teslim etti.


Resul Osman Mesire Alanında Barış Dağ isimli vatandaş, bir adet cüzdan bulunarak bölgede görevli Jandarma Motosikletli Asayiş Timine bildirildi. Jandarma tarafından yapılan incelemede cüzdan içerisinde Gökhan Calban isimli vatandaşa ait ehliyet, kimlik kartı ve bin 100 TL. bulunduğu, cüzdan sahibi Gökhan Calban'a teslim etti.

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