İhlas Haber Ajansı

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Eğitimde vizyon belirleme toplantısı

Milli Eğitim Bakan Yardımcı Nazif Yılmaz’ın başkanlığında, Bölgelerin Eğitim Sorunları ve Eğitimin Geleciğine İlişkin Vizyon Belirleme” toplantısı yapıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcı Nazif Yılmaz'ın başkanlığında, Bölgelerin Eğitim Sorunları ve Eğitimin Geleciğine İlişkin Vizyon Belirleme” toplantısı yapıldı.


Milli Eğitim Bakan Yardımcı Yılmaz'ın başkanlığında Vali Recep Soytürk ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımlarıyla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki yerleşim birimlerinin yerel eğitim temsilcileri ile “Bölgelerin Eğitim Sorunları ve Eğitimin Geleciğine İlişkin Vizyon Belirleme” toplantısı Kilis 7 Aralık Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.

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