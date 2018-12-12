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Eğitimi değerlendirme toplantısı yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt başkanlığında eğitimde değerlendirme toplantısı yapıldı.


İl Milli Eğitim Müdürü Akkurt, okul müdürleri ile yaptığı toplantıda bir konuşma yaparak, tüm okul ve kurumlarını ziyaret ederek, daha iyi hizmet yapmanın yollarını arayacaklarını ifade etti. Akkurt, "Eğitim öğretim sisteminin hedefi aklıselim, kalbi selim, zevkiselim sahibi bireyler yetiştirmek olmalıdır. Bunun yanında çocuklarımızı günümüzün bilgi yoğun ve rekabetçi dünyasına en iyi şekilde hazırlamamız gerekmektedir. Uzun soluklu bir çalışmayı gerektiren bu hedeflere ulaşmak için, devletin gayretleri yanında milletimizle eğitimcilerin tamamının el ele vermesi, aynı hedefe yönelmesi, güç birliği yapması gerekir.Bilhassa içinde ailenin aktif şekilde yer almadığı bir eğitim öğretim sisteminin başarı şansı yoktur. Eğitim ve öğretime katkı sağlayacak her türlü projenin destekçisi olacağız” diye konuştu.


Okul Müdürleri de tek tek söz alarak, eğitimle ilgili düşüncelerini ifade ettiler.

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