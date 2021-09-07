El Bab'da yaralanan bir asker daha Türkiye'ye getirildi

Suriye'nin El Bab kenti Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda yaralanan bir asker daha Türkiye'ye getirildi.

Suriye'nin El Bab kenti Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda yaralanan asker, Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.