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''El Emeği Koleksiyonu'' tanımı yapıldı

Kilis’te, ’’El Emeği Koleksiyonu’’ projesi kapsamında tanıtım faaliyetlerine başlandı.

Kilis'te, ''El Emeği Koleksiyonu'' projesi kapsamında tanıtım faaliyetlerine başlandı.


GAP İdaresi Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve KOTON İşbirliğiyle, ÇATOM'larda uygulanan ''El Emeği Koleksiyonu'' kapsamında tanıtım Kilis İslambey ÇATOM'da başladı. GAP İdaresi yetkilileri ve KOTON Yöneticisi Gülden Yılmaz beraberindeki heyet Kilis İslambey ÇATOM'u ziyaret ederek basın turu düzenleyerek tanıtım yaptılar.


KOTON, El Emeği Koleksiyonu ile Anadolu'daki Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) kadınlarının üretime ve ekonomiye katılmasına olanak sağladığı bildirildi.

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