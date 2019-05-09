Elazığ'dan Azez'deki okullara yardım

Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğünden Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki okullara yardım etti.

Elazığ Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ve beraberinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaret sonrası Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve Elazığ Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk başkanlığında bulunan heyet Suriye'ye geçerek Azez bölgesindeki kamplardaki okullarda incelemelerde bulunuldu. Kamp bölgesinde bulunan Senabil Kampı İlkokulu, Ortaokulunu, Maarin Köyü İlkokulunu, Azez Halk Eğitim Merkezini ve Azez Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret eden heyet, Elazığ'dan yardım için getirmiş oldukları 150 adet sıra takımını kamplarda bulunan okullara dağıtmak üzere Müdürlüğümüze teslim etti.