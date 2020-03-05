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Elbeyli belediyesi çalışmaları hız verdi

Kilis’in Elbeyli ilçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Baharın gelmesiyle birlikte harekete geçtiklerini, park, bahçe,caddeleri yaza hazırladıklarını söyledi.

Kilis'in Elbeyli ilçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Baharın gelmesiyle birlikte harekete geçtiklerini, park, bahçe,caddeleri yaza hazırladıklarını söyledi.


Başkan Şimşek, ekiplerin havaların ısınmasıyla birlikte çalışma temposunu attırdığını belirterek, "Bir yandan ilçedeki çalışmalarını devam ediyoruz. Diğer yandan da ilçe sınırları içerisinde bulunan kamu kurum ve kuruluşların bahçe düzenlemelerine destek veriyoruz. İlçemizin daha güzel,temiz, ferah yaşanılabilecek bir hal alması için çalışmalarını hızla sürdürüyoruz" dedi.

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