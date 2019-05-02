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Elbeyli Eğitim ve Bilim Şenliklerinin ilki yapıldı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde Eğitim ve Bilim Şenliklerinin ilki yapıldıElbeyli Eğitim ve Bilim Şenliklerinde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Öğretmenlerinin Rehberliğinde ve kendi hayal güçleri ile hazırladıkları etkinlikler, deneyler ve bilimsel sunumları ilgiyle izlendi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde Eğitim ve Bilim Şenliklerinin ilki yapıldı


Elbeyli Eğitim ve Bilim Şenliklerinde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Öğretmenlerinin Rehberliğinde ve kendi hayal güçleri ile hazırladıkları etkinlikler, deneyler ve bilimsel sunumları ilgiyle izlendi.


Halk Eğitim Merkezi Usta öğreticilerinin yıl boyunca kursiyerlerle hazırladıkları el işi ürünleri beğeni topladı. Halk oyunları ekipleri ve müzik grubunun sunumları şenliğe gelenlerce ilgiyle izlendi.


Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Emeği geçen tüm öğrencilere, usta öğreticilere, öğretmenlere ve idarecilerimize teşekkür etti.

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