İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elbeyli ilçesinde kaza: 2 yaralı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde köpeğe çarpamamak için frene basan hafif ticari araca otomobilin arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde köpeğe çarpamamak için frene basan hafif ticari araca otomobilin arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.


Elbeyli-Oğuzeli Karayolunda sürücüsü öğrenilemeyen 27 L 2710 plakalı hafif ticari araç, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için frene bastı. Bu esnada arkadan gelen Ö.F.K. yönetimindeki 27 L 5020 plakalı otomobil arkadan hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan iki kişi ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.