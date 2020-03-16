İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elbeyli ilçesinde korona virüs tedbirleri

Kilis’in Elbeyli ilçe Belediyesi kentte dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kilis'in Elbeyli ilçe Belediyesi kentte dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüs tehdidine karşı belediye olarak dezenfekte çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, "Yürütülen çalışmalar kapsamında, başta okullarımız olmak üzere camiler, sağlık ocağı, kaymakamlık, belediye, ilçe jandarma komutanlığı, ilçe tarım müdürlüğü, tarım kredi kooperatifi,banka binası, kahvehaneler gibi umuma açık uğrak yerleri dezenfekte edilmiştir. Amacımız ve gayretimiz vatandaşlarımızı bu salgından olabildiğince uzak tutmaktır” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.