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Elbeyli ilçesinde "Oyuncak Kardeşliği" projesi

Kilis’in Elbeyli ilçesinde, "Oyuncak Kardeşliği" Projesi kapsamında oyuncak dağıtıldı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde, "Oyuncak Kardeşliği" Projesi kapsamında oyuncak dağıtıldı.


Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sosyal Duyarlılık Dersi Kapsamında Yürütülen "Oyuncak Kardeşliği" Projesi kapsamında, Öğretim Üyesi Dr. Muharrem Şahiner ve projeyi yürüten İlahiyat Fakültesi öğrencileri Emine Arslan, Özge Kısmet Kartopu, Rukiye Çakmak, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman'a ziyarette ettikten sonra Yenideğirmen Anasınıfında oyuncak dağıtımında bulundu.

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