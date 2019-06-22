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Elbeyli ilçesinde Silajlık Mısır Tohumu Dağıtımı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimi Geliştirme Projesi Kapsamında Silajlık Mısır tohumu dağıtımı yapıldı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimi Geliştirme Projesi Kapsamında Silajlık Mısır tohumu dağıtımı yapıldı.


342 sayılı Mera Kanunu kapsamında Elbeyli İlçesi Alahan Köyü ve Merkez ilçeye bağlı Güvenli köylerinde yürütülmekte olan Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi çerçevesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yem bitkisi üretimini teşvik etmek, meralarımız üzerindeki baskıyı azaltmak, kaliteli kaba yem üretimini arttırmak amacıyla 29 üreticiye 2 bin 500 kilo silajlık mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

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