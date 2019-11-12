İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elbeyli ilçesinde uyuşturucu operasyonu

Kilis’in Elbeyli ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde yaptıkları aramada 684 gram Metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde yaptıkları aramada 684 gram Metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli Elbeyli ilçesi İnönü Mahallesinde S.K. ve A.K isimli şahısların ikamet ettiği ev ve eklentilerinde yapılan aramada neticesinde, 684 gram Metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.