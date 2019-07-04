Elbeyli'de "Mutluluğa kurşun sıkma, sevinçleri hüzne boğma" çağrısı

Kilis'in Elbeyli ilçe Kaymakamı Kadir Duman, “Mutluluğa Kurşun Sıkma, Sevinçleri Hüzne Boğma” sloganıyla düğünlerde silahlı kutlama yapılmaması çağrısında bulundu.

Kaymakam Kadir Duman, ülkenin en büyük sorunlarından birinin düğünlerde, kutlamalarda, eğlence ve asker uğurlamalarında silah kullanmak olduğunu belirterek, "Havaya sıkılan silahlardan çıkan mermiler ne yazık ki, adına yorgun mermi, serseri kurşun ne dersek diyelim ama yer çekimi kanunu gereği bir yerlere düşmekte. Ve bu düşen mermiler genellikle yakınlarımızın, komşularımızın, tanıdıklarımızın ocağını söndürmekte ve evini yıkmaktadır. İnsanları ağır yaralamakta, felç bırakmakta ve çocukları anne-babasız, anne-babaları evlatsız bırakmaktadır. Bu nedenle en mutlu günümüze kurşun sıkmayalım, sevinçlerimizi hüzne boğmayalım. 'Artık yeter' diyoruz. Sizde 'yeter deyin' ve silah sıkılmasına müsaade etmeyin, silah sıkıldığını gördüğünüz veya duyduğunuz zaman hemen 155 ve 156 numaraları arayın" dedi.