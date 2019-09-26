Elbeyli'de okul güvenliği masaya yatırıldı

Kilis'in Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman başkanlığında okul güvenliği masaya yatırıldı.

Kaymakam Duman, Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına yönelik ilçe yürütme kurulu Eylül ayı toplantısı yaptıklarını ifade ederek, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullardaki öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim almalarının sağlanmasına yönelik yapılan protokol kapsamında ilçemizde eğitim ve güvenlik kapsamında yapılanlar, sorunlar ve çözümü konusu görüştük. Akabinde Servis Şoförleri ile uyulması gereken kurallar, güvenli taşıma konuları görüşüldü. Servis şoförleri uyarıldı” dedi.