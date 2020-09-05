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Elbeylispor 17 futbolcu ile anlaşma yaptı

Bölgesel Amatör liginde (BAL) mücadele edecek Elbeylispor 17 futbolcu ile anlaştı.


Kilis'in Elbeyli ilçesinde gerçekleştirilen imza törenine Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı ve Kaplan Kardeşler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şişmek, Elbeylispor Kulübü Başkanı Cemil Tekbaş katıldı.


Elbeylispor Kulübü Başkanı Cemil Tekbaş, Bu yıl tarihlerinde ilk kez Bölgesel Amatör liginde mücadele edeceklerini ifade ederek, “ Elbeyli Belediyesinde düzenlenen imza töreninde değerli büyüğümüz TİM Halı sektörü Başkanı Elbeyli sevdalısı Onursal Başkanımız Salahattin Kaplan'a ilçe Kaymakamımız Yusuf Turan'a Belediye Başkanımız Süleyman Şimşek'e teşekkür ediyorum. Bugün 17 futbolcu ile anlayarak imza törenini gerçekleştirdik. Emeği katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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