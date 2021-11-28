Elbeylispor: 2 Payasspor: 1

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Elbeylispor kendi saha ve seyircisi önünde Payasspor'u 2-1 yendi.

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada Payaspor'un gölünü 50 dakikada Mustafa Yılmaz kaydetti. Ataklarını sıklaştıran Elbeylispor 66 dakikada Barış Taşkesen, 67 dakikada Mert Özcan'ın attığı goller ile 2-1 öne geçti. Karşılaşma Elbeylispor'un 2-1 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmayı Elbeylispor'un Onursal Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan da izledi.