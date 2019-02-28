Elbeyli'ye itfaiye aracı

Kilis'in Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, İlçeyi bir İtfaiye aracı daha kazandırdıklarını söyledi.

Başkan Şimşek, Her geçen gün araç parkına yeni araçlar eklendiğini ifade ederek, “ İtfaiye aracımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun. En son temizlik aracından sonra itfaiye aracımızda halkımızın hizmetine sunulmuştur. İlçemizde yangın olduğu zaman daha hızlı müdahale edeceğiz. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'ya bize İtfaiye aracı desteği verdiği için teşekkür ediyorum” dedi.