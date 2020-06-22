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Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Kilis’in Musabeyli ilçesinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Musabeyli ilçesine bağlı Şenlikçe Köyünde damda oynarken elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki H.V. hayatını kaybetti. Kilis Devlet Hastanesine k-morguna kaldırılan H.V'nincenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. H.V.'nin oynarken evin üzerinde bulunan yüksek gerilim hattına temas ettiği ileri sürüldü.


Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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