Emekli öğretmen Özköseler'e Öğretmenler Gününü ziyareti

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un ilk okul öğretmeni Şenel Özköseler'i ziyaret eden üniversite personeli öğretmenler gününü kutladı.

7 Aralık Üniversitesi Özel Kalem Müdürü Hatice Karakaş ve Yazı İşleri Müdürü Sevilay Dokuzoğlu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un da ilkokul öğretmeni olan Emekli Öğretmen Şenel Özköseler'in evine konuk olup 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladılar. Yine ziyaret esnasında Rektör Karacoşkun da telefon ederek kendisinin sınıf öğretmeni olan Özköseler'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Özköseler, genç yaşta başladığı mesleğindeki tecrübelerine değindi ve nazik kutlamalarından dolayı Karakaş ve Dokuzoğlu'na teşekkür etti.