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Emlakçılara yeni düzenleme anlatıldı

Kilis’te 5 Haziran 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan taşınmaz ticaret kanunu hakkında yönetmelik ve yetki belgesi konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kilis'te 5 Haziran 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan taşınmaz ticaret kanunu hakkında yönetmelik ve yetki belgesi konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ile Kilis Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy katıldı. KESOB Başkanı Şevket Memiler, Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy'u yeni yasayla ilgili bilgilendirdi. Milletvekili Dülger de bir konuşma yaparak, yeni düzenleme hakkında bilgi verdikten sonra her zaman emlakçıların sorunlarının takipçisi olacağını söyledi.

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