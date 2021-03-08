“En İyi Narkotik Polisi:Anne” semineri verildi

Kilis'te, polis tarafından En İyi Narkotik Polisi:Anne Projesi” doğrultusunda YOYAV Hacı Mustafa Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinde çalışanlara seminer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İçişleri Bakanlığıın çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla faaliyete geçirilen “En İyi Narkotik Polisi:Anne Projesi” doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Brifing Salonunda ve Kilis Belediyesi YOYAV Hacı Mustafa Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinde toplam 50 anne veya anne adayına sosyal mesafeye uyularak, maske takılarak ve hijyen kurallarına uygun şekilde seminer verildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bilgilendirme yapılan Anne ve Anne adaylarının Dünya Kadınlar Günü kutlandı.