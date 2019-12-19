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Engelli gencin forma hayalini jandarma gerçekleştirdi

Kilis’in Musabeyli ilçesinde yaşayan Bedensel Engelli Barış Tilki’ye hayali olan Caner Erkin’in imzalı forması jandarma tarafından hediye edildi.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde yaşayan Bedensel Engelli Barış Tilki'ye hayali olan Caner Erkin'in imzalı forması jandarma tarafından hediye edildi.


Musabeyli ilçesi Yedigöz köyü İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Bedensel Engelli Barış Tilki'nin Beşiktaş ve Milli Takımın Futbolcusu Caner Erkin imzalı forma hayalinin olduğunun öğrenilmesi üzerine Musabeyli Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu forma için harekete geçti. Caner Erkin ile iletişime geçen jandarma ekipleri, Kilis Belediyesi'nin de desteği ile Caner Erkin imzalı milli takım formasını temin ederek, engelli Barış Tilki'ye ulaştırdı.


Formayı görünce büyük sevinç yaşayan Barış Tilki, Caner Erkin'i çok sevdiğini söyleyerek jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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