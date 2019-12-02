Engelliler Derneği üyeleriyle Rektör Karacoşkun bir araya geldi

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi.

Görüşmede Rektör Karacoşkun, Kilis 7 Aralık Üniversitesi olarak engelli öğrenci ve personele yönelik yapılan çalışmalardan söz ederek Üniversitenin tüm birimlerinde engelli rampaları bulunduğunu, bazı binalarda sadece engelli öğrencilere özel asansörlerin olduğunu söyledi.

Karacoşkun, görme engelli öğrenciler için Üniversite kütüphanesinde görseli sese çeviren bilgisayar ile yine görme engelliler için kitap büyüten bir cihazın da olduğunu belirtti. Kurumsal olarak "Engelsiz Bir Üniversite" parolasıyla öğrencilerimizin ve personelimizin önündeki tüm engelleri kaldırdıklarını ifade eden Rektör Karacoşkun, öğrencilerimizin de sık sık engellilere yönelik sosyal faaliyetlerde bulunduklarını, zaman zaman da rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ederek oradaki engelli çocuklara yönelik programlar düzenlediklerini sözlerine ekledi.

Kilis Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Baştürk de Üniversitenin engellilere yönelik yaptığı bu güzel çalışmalardan ötürü Rektör Karacoşkun'a teşekkürlerini iletti.