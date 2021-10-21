Erasmus programı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Program kapsamında 2021-2027 dönemi yeni Erasmus+ programının üç temel önceliği olan Dijital Erasmus+, Yeşil Erasmus+ ve Kapsayıcı Erasmus+ konu başlıkları hakkında bilgiler verildi.

Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Bilal Görentaş, Erasmus+ programının daha etkin yürütülmesi için öğrencilerin katılımlarının arttırılması gerektiğini; öğrencilerin teşvik edilmesi noktasında bölüm koordinatörlerinin desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Öğretim Görevlisi Dr. Müslüm Eflatun, Erasmus+ ile ilgili süreçlerden bahsederek öğrenciler tarafından sıkça sorulan sorulara ve olası sorunlara ilişkin bilgiler paylaştı.

Öğretim görevlisi Ahmet Turanoğlu ise yeni Erasmus+ programında Kağıtsız Erasmus+ (Erasmus+ Without Paper) süreçleriyle ilgili bilgiler paylaşarak yeni döneme ilişkin yenilikler ve Dijital Erasmus+ konuları ile ilgili sunum yaptı. Toplantı soru-cevap bölümü ile sona erdi.