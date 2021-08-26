İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eski okul müdiresi evinde ölü bulundu

Kilis’te, uzun yıllar Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü yapan Öznur Çakır, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Kilis'te, uzun yıllar Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü yapan Öznur Çakır, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.


Kilis'te, yıllar önce Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü yapan Öznur Çakır (69), yalnız yaşadığı Yedi Aralık Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Ev sahibinin 2 gündür haber alamadığı için durumu polise bildirmesi üzerine Öznur Çakır'ın evine gelen polis ve sağlık ekipleri, Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çeşitli hastalıkları da olduğu öğrenilen Öznur Çakır'ın cenazesinin, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından memleketi Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda defnedildiği bildirildi.


Öznur Çakır'ın Kilis'te çok sevilen bir kişi olduğu ve binlerce öğrenci yetiştirdiği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.