Eski okul müdiresi evinde ölü bulundu

Kilis'te, uzun yıllar Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü yapan Öznur Çakır, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Kilis'te, yıllar önce Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü yapan Öznur Çakır (69), yalnız yaşadığı Yedi Aralık Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Ev sahibinin 2 gündür haber alamadığı için durumu polise bildirmesi üzerine Öznur Çakır'ın evine gelen polis ve sağlık ekipleri, Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çeşitli hastalıkları da olduğu öğrenilen Öznur Çakır'ın cenazesinin, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından memleketi Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda defnedildiği bildirildi.

Öznur Çakır'ın Kilis'te çok sevilen bir kişi olduğu ve binlerce öğrenci yetiştirdiği öğrenildi.