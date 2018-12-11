Esnafın İşsizlik primi ödemeleri 1 Ocak'ta başlıyor

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Esnafın 4 gözle beklediği işsizlik maaşı için pirim ödemeleri 1 Ocak 2019'dan itibaren başlayacağını söyledi.

KESOB Başkanı Memiler, düzenlemenin hayata geçmesinin esnaf için sevindirici bir gelişme olduğunu vurgulayarak, “ Esnafın iflası, işyerini kapatması veya sakatlanıp çalışamaması halinde işsizlik maaşı ödenmesini öngören, esnafın vefatı durumunda ise ailesine toplu para verilmesine imkan sağlayan 'Esnaf Ahilik Sandığı' için pirim ödemeleri 1 Ocak 2019'dan itibaren başlayacak. Sandık primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak ödenecek. Mevcut prime esas kazanç alt sınırına göre, esnaf aylık en az 40,59 lira, devlet de 20.29 lira verecek. Koşulları sağlayan esnaf 10 aya varan işsizlik ödeneği alabilecek. Bu yasanın çıkması için büyük çaba sarf eden başta Genel Başkanımız Bendevi Palandöken ve ekibine sonsuz teşekkürler ederim” diye konuştu.