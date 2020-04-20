Esnaflara 10 bin ücretsiz maske

Başkan Bulut, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları (KESOB) Başkanı Şevket Memiler ile Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı'yı ziyaret ederek, her esnaf kuruluşuna 5 bin olmak üzere 10 bin maske teslim etti. Başkan Bulut, “Korona virüsle mücadele seferberliğimiz kapsamında, ilimizdeki esnaflarımıza dağıtılmak üzere Belediyemiz tarafından üretilen maskeleri, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Kilis Ticaret ve Sanayi Odasına toplam 10 bin maske teslim ettik” dedi.

KESOB Başkanı Şevket Memiler ile KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a teşekkür etti.