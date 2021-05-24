Esnaflara destek başvuru uyarısı

KESOB Başkanı Şevket Memiler, Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacağını 23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23:59'a kadar devam edeceğini ifade ederek, “Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre başvurular yapılacaktır. 0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü, 2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü, 4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü, 30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecektir” dedi.