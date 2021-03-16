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Evinin bahçesinde hortumla asılı bulundu

Kilis’te 30 yaşındaki bir genç evinin bahçesinde hortumla asılı halde bulundu.

Kilis'te 30 yaşındaki bir genç evinin bahçesinde hortumla asılı halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre 30 yaşındaki R.B., Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Kasap Ahmet Çavuş Sokak'taki evinin bahçesinde hortum ile asılı halde bulundu. Yakınları tarafından asılı halde bulunan gençin, 112 Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. R.B.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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