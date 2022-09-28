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Fabrika işçilerine “Kadına el kalkamaz” eğitimi

Kilis’te, jandarma tarafından bir fabrikada çalışan 116 erkek işçiye “Kadına el kalkamaz” eğitimi verildi.

Kilis'te, jandarma tarafından bir fabrikada çalışan 116 erkek işçiye “Kadına el kalkamaz” eğitimi verildi.


Kilis İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından 116 erkek işçiye “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimi” projesi çerçevesinde bilgilendirme yapıldı. ''Kadına El Kalkamaz'' sloganı ile aile içi ve kadına yönelik şiddeti en aza indirmesi beklenen eğitimlerin, Jandarma tarafından sorumluluk bölgelerinde devam edeceği bildirildi.

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