Fatma Şahin'den Bulut'a ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kilis'te temaslarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u makamında ziyaret etti. Şahin beraberindeki heyet ile birlikte ziyaret ettiği Başkan Bulut ile birlikte Covid 19 salgınıyla mücadele süreci ile Kilis Belediyesi ile işbirliği konuları ele alındı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, daha sonra Belediye Başkanı Bulut ve AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile birlikte Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettiler.