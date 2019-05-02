İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Fen Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Kilis’te, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Kilis'te, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.


Kilis Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan çok sayıda projenin tanıtımı yapıldı. Okul Müdürü Fatih Menceloğlu ile Proje Koordinatörü Mehmet Ali Kerküt tarafından projeler ile ilgili kısa bilgi verdi. Fen Lisesi Proje Koordinatörü Mehmet Ali Kerküt, “Öğrencilerimiz TÜBİTAK'ın desteklemiş olduğu 4006 Bilim Fuarına bir çok proje sergilediler. Projemizin amacı öğrencilerimizin birlikte hareket etmesi, bilimi geliştirmeleri için ellerinden geldiği kadar çevreden faydalanmaları, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine nasıl daha iyi geliştiririz. Bunun çabası içerisindeyiz. Başarımızı nasıl yükseltiriz diye çalışıyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.