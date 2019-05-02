Fen Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Kilis'te, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Kilis Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan çok sayıda projenin tanıtımı yapıldı. Okul Müdürü Fatih Menceloğlu ile Proje Koordinatörü Mehmet Ali Kerküt tarafından projeler ile ilgili kısa bilgi verdi. Fen Lisesi Proje Koordinatörü Mehmet Ali Kerküt, “Öğrencilerimiz TÜBİTAK'ın desteklemiş olduğu 4006 Bilim Fuarına bir çok proje sergilediler. Projemizin amacı öğrencilerimizin birlikte hareket etmesi, bilimi geliştirmeleri için ellerinden geldiği kadar çevreden faydalanmaları, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine nasıl daha iyi geliştiririz. Bunun çabası içerisindeyiz. Başarımızı nasıl yükseltiriz diye çalışıyoruz” dedi.