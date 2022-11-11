Fidanlar toprakla buluştu

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Demirciler köyü civarında 2021 yılında yanan ormanlık alanda fidan dikim yapılarak toprakla buluşturuldu.

Vali Recep Soytürk, törende yaptığı konuşmada, Kilis'te, geçen yıl yaşanan orman yangınından bahsederek, “Yanan su alanı şimdi çıplak görmek bizi üzüyor. Bu alanda Orman İşletme Müdürlüğümüz çalışmalarını yaptı, fidanları dikti, tohumları saçtı. Biz sadece 5 hektara hep beraber çam fıstığı dikeceğiz. Bir daha böyle yangınların olmamasını temenni ediyorum. Fidan dikimleri devam edecektir” dedi.

Hatay Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Üçgül, Geçmiş yıllarda yaşadıkları orman yangınları dolayısıyla kaybettikleri ormanları yenide ve etkin yönetimle yeniden oluşturduklarını ifade ederek, "Kilis'te eş zamanlı olarak 4 ayrı yerde 8 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bulunduğumuz alanda 5 hektar büyüklüğünde ve 5 bin fidanımızı toprakla buluşturmuş olacağız. Geleceğe nefes temasıyla başlattığımız fidan dikimi kampanyamızı bu yıl Türkiye yüz yılı vizyonuna uygun olarak Türkiye yüz yılına nefes temasıyla devam ettiriyoruz. 'Kıyamet kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin' diyen bir ümmetin peygamberi olarak Biz de diyoruz ki Kilis'e ve yeşil vatanımız için ne kadar fidan dikilmesi gerekiyorsa fidan dikeceğiz" diye konuştu.

Törene, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selami Akşit, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.