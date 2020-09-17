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Fide ve Fidan yetiştiriciliği eğitimi gerçekleştiriliyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Fide ve Fidan yetiştiriciliği eğitimi gerçekleştiriliyor.


7 Aralık Üniversitesi ile Türk Kızılayı Kilis Toplum Merkezinin ortaklaşa yürüttüğü “Bir Dokunuş Bin Hayat” projesiyle, Üniversitemiz Mercidabık Kampüsünde bulunan Ziraat Fakültesi seralarında korona virüse karşı önlemlere riayet edilerek katılımcılara verilen eğitim devam ediyor. Bu kapsamda projeden yararlanan 20 kişiye, Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından fide ekimi bilgisi ve aşılama eğitimi verildi.

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