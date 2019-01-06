Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin kuruluş yıl dönümü Kilis'te kutlandı

Kilis'te yaşayan Filistinliler, Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin 54. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Filistin'den İsrail zulmünden kaçarak Suriye'ye yerleşen Filistinliler, Suriye'deki iç kargaşa ve savaş nedeniyle kaçarak Kilis'e yerleşti. Kilis'te yaşayan Filistinliler, Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin 54. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir etkinlik düzenledi. İstiklal Marşı ve Filistin Ulusal Marşı'nın okunduğu etkinlikte, Filistin'in eski lideri Yaser Arafat'ı öven konuşmalar yapıldı. İsrail'in yaptığı zulümlere tepki gösteren Filistinliler, özgürlük şarkıları söylediler. Programda Filistinli çocuklar da şiirler okudu.

Etkinliğin düzenlendiği salon, Filistin'in eski lideri Yaser Arafat, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları, Türk ve Filistin bayrakları ile donatıldı.