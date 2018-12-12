Fırat'ın doğusuna tank ve fırtına obüs sevkiyatı

Kilis'ten Fırat'ın doğusundaki Suriye sınırına tank ve fırtına obüs sevkiyatı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusundaki PKK/PYD'ye operasyon yapılacağını açıklamasından sonra akşam saatlerinde Kilis'ten Fırat'ın doğusundaki Suriye sınırına tank ve fırtına obüs sevkiyatı yapıldı. Tank ve fırtına obüs topları personeli ve askeri araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Fırat'ın doğusunda bulunan sınır birliklerine hareket etti.