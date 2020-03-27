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Fırınlar ile manavlar denetlendi

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından manav ve fırınların eldivensiz satış yapılmaması, meyve sebzelerin seçtirmeden alınması konusunda fırıncı ve manavlara uyarıda bulunuldu.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korana virüs tedbirleri kapsamında genelge ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları kapsamında Kilis'te çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren manav ve fırınların eldivensiz satış yapılmaması ve meyve sebzelerin seçtirmeden alınması konusunda uyarılarda bulundular.


Zabıta ekipleri, ayrıca hijyen kurallarına uyulması sosyal mesafe şartına özen gösterilmesi konusunda ikazlarda bulundu.

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