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Fiziksel aktivite etkinliği

İl Sağlık Müdürlüğü ile Merkez Toplum Sağlığı Merkezi personelleri arasında fiziksel aktivitenin attırılması için futbol müsabakası düzenlendi.


Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Hareketli Yaşam ve Sağlıklı Beslenme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen toplumda fiziksel aktivite alışkanlıklarının arttırılması kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ile Merkez Toplum Sağlığı Merkezi personelleri arasında obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturması için futbol müsabakası düzenlendi. İlerleyen günlerde vatandaşların daha yoğun katılımı ile etkinlikler düzenleneceği bildirildi.

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