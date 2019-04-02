Fuat Sezgin anısına konferans ve fotoğraf sergisi

Geçen yıl, İslam düşünce ve bilim dünyasına büyük katkıları olan merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlenen konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurahman Çetin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Polat, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konferansın konuşmacısı İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Muharrem Şahiner, İslam düşünce tarihinde din ve felsefe ilişkisini, Biruni, El Harizmi, Gazzali, Zekeriya El Razi, İbni Rüşd gibi İslam filozoflarının teoloji ve felsefe ilişkisiyle ilgili görüşlerini dile getirdi. Filozofların bilim ve felsefe dünyasına sundukları katkılarından ve eserlerinden de bahseden Şahiner, teoloji ve felsefe konusunda düşünce ve bilim dünyasına, İslam kültür ve medeniyetini anlatan çok sayıda eser kazandıran merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin'i de rahmet ve saygıyla andığını sözlerine ekledi.

Program sonunda fuaye alanında Kilis MEM Bilim Sanat Merkezinin Fuat Sezgin'le ilgili fotoğraflardan oluşan sergisi ilgililerin beğenisine sunuldu.