Galatasaraylı taraftarların liderlik sevinci

Galatasaray'ın 2-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle birlikte liderlik koltuğuna oturması, Kilis'de Galatasaraylı taraftarlar arasında sevinçle karşılandı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray'ın, Beşiktaş'ı 2-0 yenmesi Kilis'deki Galatasaraylı taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Kilis 7 Aralık Üniversite karşısında bulunan Ultraslan Kilis Gurubunun bulunduğu yerde maçı seyreden Galatasaraylı taraftarlar maçın bitimi ile birilikte meşaleler yakarak sevinç gösterisinde bulundular, Havai fişeklerin atılmasıyla birlikte coşan Galatasaraylı taraftarlar daha sonra liderlik ve galibiyet sevincini tur atarak kutladı.