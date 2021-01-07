İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

GAP Başkanı Açıkgöz ile Başkan Ramazan bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Açıkgöz ile bir araya gelerek, 2021 yılındaki projeleri ele aldı.


Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Belediye Plan ve Proje Müdürü Murat Bilecen ile birlikte GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Açıkgöz ile bir araya geldi.


Başkan Ramazan, “Bölgemiz için önemli görevler ifa eden GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz'ü ziyaret ettik, verimli geçen görüşmemizde İlimiz için 2021 projelerimiz ile alakalı fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.