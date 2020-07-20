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GAP projesi ile üreticilere destek

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile GAP İdaresi arasında‘’Tohumdan Sofraya Biber’’ ve ‘’Kilis İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Küçük Ölçekli Süt Toplama ve Süt Muhafaza’’ projesi imzalandı.

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile GAP İdaresi arasında‘'Tohumdan Sofraya Biber'' ve ‘'Kilis İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Küçük Ölçekli Süt Toplama ve Süt Muhafaza'' projesi imzalandı.


GAP Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı (TÜD) ve Tarımsal Eğitim ve Yayım Programı (TEYAP) kapsamında Tarım ve Orman İl tarafından başvurusu yapılan "Tohumdan Sofraya Biber" ve "Kilis İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Küçük Ölçekli Süt Toplama ve Süt Muhafaza" projeleri kabul edildi. Söz konusu Projelere ait protokoller GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz ve Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mehmet Özüberk arasında imzalandı.

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