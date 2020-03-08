İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gazeteci Güneş'in acı günü

Kilis Kent Gazetesi Muhabiri İbrahim Güneş’in annesi Fatma Güneş (66) hayatını kaybetti.

Kilis Kent Gazetesi Muhabiri İbrahim Güneş'in annesi Fatma Güneş (66) hayatını kaybetti.


Gazeteci Güneş'in annesi Fatma Güneş bir süredir Kilis Devlet Hastanesinde tedavi görüyordu. Dün akşam hayatını kaybeden Fatma Güneş için Bilal-i Haber caminde öğle namazına müteakip Asri Mezarlıkta Aile kabristanlığında defin edildi. Cenazeye Kilis Valisi Recep Soytürk başta olmak üzere daire amir ve müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Kilisli gazeteciler İbrahim Güneş'i bu acılı gününde yalnız bırakmadılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.