İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep protokolünde Belediye Başkanı Bulut'a geçmiş olsun ziyareti

Gaziantep Valisi Davul Gül ile birlikte protokol üyeleri, milletvekilleri ile oda başkanları Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

Gaziantep Valisi Davul Gül ile birlikte protokol üyeleri, milletvekilleri ile oda başkanları Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.


Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk'ün yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, bir süredir Kilis Devlet Hastanesinde tedavi gören Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.