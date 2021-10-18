Gaziantep'te PKK/YPG'li 2 terörist gözaltına alındı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Gaziantep'te eş zamanlı düzenlediği operasyonda yakalanan 2 PKK-KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, Kilis il Jandarma Komutanlığı tarafından, Gaziantep'in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde iki ayrı adreste eş zamanlı düzenlenen operasyonda PKK-KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 terör örgütü üyesi, İl Jandarma Komutanlığında işlemlerinin tamamlanmasını müteakip sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumuna teslim edildi.